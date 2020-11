RTX ja kiirtejälitus Nintendo Switchil on uus reaalsus

Trikk on selles, et tegu on voogedastatava ehk pilves jooksva mänguga, mis on saadaval vaid kindlates riikides väga hea internetiühenduse korral. Nimelt saab mängu isegi enne ostu tasuta proovida, et veenduda selle kvaliteedis – iga inimese kodus ei pruugi olla piisavalt hea internet sellise lähenemise jaoks.

Mõnes mõttes on Nintendo Switch parim platvorm voogedastatavate mängude nautimiseks – konsooli saab kaasa võtta kuhu iganes, vaja vaid internetiühendust. Suurim küsimus on aga interneti kvaliteedis ja voogedastusplatvormide üldises taristuses – kui kättesaadav oleks see teenus? Kui Eestisse sellised teenused tihtipeale ei jõua turu väikese suuruse tõttu (Google Stadia, Microsoft xCloud, Amazon Luna), siis Ameerika Ühendriikides on suurimaks probleemiks eelkõige madalad internetikiirused ja andmemahupiirangud. Nii et reaalsuses ei ole maailm veel selliste teenuste aktiivseks kasvuks valmis, kuid «Controli»-laadsed katsed Nintendo Switchil on alati teretulnud.