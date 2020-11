Telefonirakendused lihtsustavad kodusõppimist

Todoist – ülesannete loend

FOTO: Todoist

Psühholoogid väidavad, et mällu kuhjunud ülesannete paberile kirjutamine vähendab ärevust tegemata tööde pärast, kirjapandud kohustusi on palju lihtsam ka meelde jätta. Huawei Eesti koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul asendab kaasaegne nutitelefon märkmepabereid ja aitab sama efektiivselt ülesandeid meeles pidada. Selleks on näiteks rakendus Todoist, mis täidab märkmiku ülesandeid ja sisaldab lisaks ka motiveerivaid funktsioone.

Todoistis teenib kasutaja iga sooritatud ülesandega ka «karmapunkte», mis ärgitab oma seatud sihile jõudma.

Forest – Stay focused, produktiivsust analüüsija

Forest - Stay Focused. FOTO: forestapp.cc

Rakendus Forest põhineb Pomodoro tehnikal, mille järgi on soovitatav töötada 25 minutit korraga ja teha seejärel viieminutiline paus. Sellises rütmis tuleks töötada kuus korda järjest ja teha seejärel pikem 15-minutiline paus. See süsteem võimaldab piisavalt puhata ja ka tööd teha.

Foresti kasutaja kasvatab tööd tehes virtuaalset puud – kui õnnestub töötada katkestamata nii kaua, nagu eesmärk seatud, siis saab virtuaalne puu täiskasvanuks. Katkestades töö enneaegselt kuivab puu ära. Mängulise lahenduse juures on aga kõige parem see, et virtuaalselt kogutud krediiti saab teisendada rahaks, mida saab annetada organisatsioonidele, mis istutavad päriselt puid. Äpi arendajad annetavad näiteks organisatsioonile Trees for the Future, mis on istutanud pea miljon puud üle maailma.

AnkiDroid Flashcards – virtuaalne mälutreening

AnkiDroid Flashcards FOTO: AnkiDroid

Mälu treenimiseks on hea lahendus AnkiDroid Flashcards. Haridussüsteemis on pikka aega kasutatud kahepoolsete kaartide süsteemi, kus kaardi ühele poolele kirjutatakse küsimus või mõiste ning teisele poole vastus.

AnkiDroid Flashcardsi abil saab seda õppimismeetodit ka virtuaalselt proovida. Äpis on automaatsed kontrollseansid, mis võimaldavad teadmisi proovile panna ja ülesannete keerukust hinnata. Testide tulemusel pakub tehisintellekt järgmisel seansil kasutajale tõhusamat kordamist ja võimaldab nii materjali kiiremini õppida.

Ja lõpetuseks kalender: unustatud klassika

Kodus töötamise ja õppimise perioodil on kalender näiliselt kasutu tööriist, sest kohtumisi on üsna vähe, kuid siiski on üks kasulikumaid rakendusi virtuaalne kalender, kus pidada järge oma ülesannete, online-koolituste või kohtumiste üle ning neid teistega jagada.