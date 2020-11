Üks populaarsemaid spordirakendusi paneb oma uksed kinni

Under Armour, üks maailma suurimaid spordirõivaste ja -varustuse tootjaid, otsustas lõpetada Endomondo toe. Kuigi Eestis on see üks kümnest kõige populaarsemast spordirakendusest, tundub, et üle maailma trend on teistsugune, mistõttu Under Armour langetabki selle raske otsuse.