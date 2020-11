Voyager 2 saadab siiani Maale signaale

See oli omakorda probleemiks, kuna suured NASA raadioantennid asuvad kolmes kohas: kaks põhja- ja üks lõunapoolkeral ning Voyager 2 liikumistrajektoori tõttu saaks sellega suhelda vaid lõunapoolkeral asuv antenn Canberras Austraalias. Seoses aga kompleksi vanusega vajas see korralikku uuenduskuuri, mis algas märtsis, koos koroonaviiruse pandeemiaga.

Nüüd tehti esimesed testsignaalid ning pärast 34-tunnist ootamist (täpselt nii kaua võtab aega signaali jõudmine kosmosesondini ja tagasi) said teadlased positiivse vastuse. Lisaks tavasignaalile saatis NASA ka käsu, mille Voyager 2 edukalt täitis. See on kinnituseks, et kõik sondi süsteemid on funktsionaalsed.