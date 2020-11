Televiisor ja ühilduvus

Esimene asi, mida peab üle vaatama, on koduteler ning selle poolt toetatavad helistandardid. Kui sellel on olemas Dolby Atmose tugi, mis on spetsiaalne tarkvaraline helitöötlusalgoritm, siis sobilikke kõlarite valik kohe suureneb. Dolby Atmos põhineb eelkõige sellel, et heli tuleks mitte vaid eest, vaid ka ülevalt, mis on suurim põhjus, miks kõik helisüsteemid automaatselt ei toeta Dolby Atmost. Atmose toe puudumise korral aga võib vaadata ka tavalisi kõlareid või kuni 5.1 helisüsteeme. Oluline on meeles pidada, et Dolby Atmose tugi heliseadmes ei anna midagi juurde kui teler ise ei toeta seda.