Apple MacBookid uue protsessoriga on vanadest kordades paremad sama raha eest

Uus M1 protsessor Apple'ilt sisaldab kaheksa tuuma maksimaalse voolutarbega umbes 18 vati juures. Voolutarbimine on sülearvutite üks olulisemaid faktoreid kuna just see mõjutab nii akukestust kui ka tekkivat soojust. Apple võrdleb oma M1 protsessorit 35-40 vatise konkurendi kiibiga ning firma sõnul ületab see üle neli korda suurema voolutarbega kiibi jõudlust vaid 10 vati juures.