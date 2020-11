RIA hoiatab Microsoft Teamsi kasutajaid pahavara eest

Reklaamid suunavad kasutajad kurjategijate kontrolli all olevale veebilehele, mis näiliselt pakub vajalikke tarkvarauuendusi, ent tegelikult käivitub lingil klikkides powershell'i skript ja arvutisse luuakse tagauks. See võimaldab saata arvutisse lunavara ja varastada andmeid, teatas RIA.

Tähelepanuväärne on ameti teatel ka see, et reklaamide ostmise kaudu manipuleerivad kurjategijad otsingumootorite kõrgeimaid vasteid, suurendamaks tõenäosust, et pahaaimamatu kasutaja asub võltsuuendusi alla laadima.