Philips toob koju taskukohase kinoelamuse

Turule peaks jõudma kolm seadet: NeoPix Easy 2+, Prime 2 ja Ultra 2. Nende eelkäijad Easy, Prime ja Ultra LCD jõudsid turule eelmisel aastal ning tänavune uuendus on märgatav samm parema kvaliteedi poole.

NeoPix Easy 2+ ja Prime 2 on HD-lahutusega ehk 1280 x 720 kuni 65-tollise projektsiooniga. Kuigi 720p ei tundu just kõige parem, on see projektori jaoks täiesti okei, eriti arvestades nende hinda – Easy 2+ peaks maksma 149 ning Prime 2199 eurot.

See on odavaim võimalus saada nii suurt pilti, mis sobiks hästi kas seltskonnaga filmi vaatamiseks või miks mitte ka mõne lihtsama videomängu nautimiseks.

Ultra 2 tõstab resolutsiooni Full HD-ni ehk 1920 x 1080, maksimaalseks projektsiooni diagonaaliks on samuti 65 tolli. Selle hind peaks jääma 329 euro kanti.

FOTO: digimania.be

NeoPix Easy 2+ erineb eelkäijast eelkõige ereduse poolest – Philipsi sõnul on uus projektor kaks korda eredam kui eelmise põlvkonna Easy. Prime 2 ja Ultra 2 eripära on see, et mõlemad on saanud juurde nutifunktsionaalsuse, mis tähendab, et neid ei pea enam eraldi teise seadmega ühendama – kõik äpid ja rakendused on projektoris. Mõlemal on ka 3,5 mm pesa välise heliseadme jaoks ning sinihamba tugi. Kõigisse kolmesse on integreeritud ka kõlar.

Kuigi neil projektoritel ei ole HDR- või 4K-funktsionaalsust, siis sellise hinnaga on see projektor hea lisa iga filmifänni koju, eriti arvestades nende kompaktsust – tegu on kaasaskantava vidinaga, mida saab kergesti ühest toast teisse liigutada. Liiati on Prime 2-l ja Ultra 2-l integreeritud nurgakorrektsioon ja digitaalne suum, et lihtsustada pildi korrigeerimist seinale.