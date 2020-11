Google lõpetab Google Photos piiramatu pilveruumi kampaaniat

Nimelt alates 1. juunist 2021 piiramatu hoiuruumi kõrges kvaliteedis fotode tarvis enam ei ole ning iga lisatud foto läheb Google Drive’i 15 GB limiidi alla. «Kõrge kvaliteet» Google’i mõttes on 16 MP – kui foto on suurem, siis seda salvestatakse ümber 16 MP kvaliteedis. Kuni järgmise aasta juunini töötab vana süsteem edasi ning ükski foto ei kao pilvest ära, kuid pärast uue reeglistiku käivitamist iga foto, olgu see originaal-, kõrges- või ekspresskvaliteedis (3 MP), läheb Google Drive’i 15 GB limiidi alla.

Uurides lähemalt, üks keskmine telefonikaamera on 12 MP ning sellise sensoriga tehtud foto võib võtta 3-4 MB. Sellisel juhul 1 GB täitmiseks peab tegema 250-300 fotot, 10 GB täitmiseks vastavalt 2500-3000 fotot. Arvestades, et fotode hoiustamisel peaks kasutaja ideaalis pärast salvestamist neid läbi vaatama ja ebavajalikud ära kustutama, siis ei tundu see nii suur probleem. Kuid kindlasti lisab see tööd neile, kes teevad tõesti palju fotosid oma telefonidega – väliseid andmekandjaid hakatakse kasutama palju rohkem.

FOTO: Google

See samm on Google’i poolt loogiline – Google Photo kasutajate arv on aastatega kasvanud tohutult suureks ning serverite ülalpidamiskulud on läinud samuti aina kallimaks. Sellega turundab Google ka oma Google One tellimust, mis lisab 100 GB pilveruumi Google Photode, Gmaili ja Drive’i jaoks ning maksab kaks eurot kuus.