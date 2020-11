Alates 12. novembrist pidi populaarne äpp TikTok olema USAs keelustatud. ByteDance, TikToki omanik, taotles USA välisinvesteeringute komiteelt 30-päevast pikendust, et uurida veel võimalikke lahendusi, kuid viimase kahe nädala jooksul pole Hiina firma Ameerika Ühendriikide esindajatelt midagi kuulnud.

12. novembril TikTok esitas petitsiooni USA Apellatsioonikohtusse, kus räägib, et koostöö puudumise tõttu on firma sunnitud kaitsma oma Ameerika Ühendriikides asuvat 1500 töötajat läbi kohtu. Arvestades Donald Trumpi administratsiooni tähelepanu suundumist valimistele, võib eeldada, et vastutavad inimesed ei tegelenud TikToki küsimusega õigeaegselt.