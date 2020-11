Eesti satelliit Hämarik on ärkvel

Nüüd aga teavitas Rauno Gordon, Tallinna Tehnikaülikooli Kosmosevaldkonna juht, et Hämarik on saatnud signaali varuraadiost kuna põhiraadioga ühendust ei saanud. Rauno sõnul on satelliidi antennid ja tiivad suure tõenäosusega lahti, arvestades seadme telemeetriliste andmetega.

«Plaan on esialgu saada side käima meie oma antennidega Tallinna Tehnikaülikoolis Mektory maja katusel. Selleks on vaja raadioside süsteemi arendada siin,» räägib Rauno Gordon.

Lähitulevikus on plaanis üle kontrollida kõik Hämariku süsteemid. «Samal ajal uurime satellidilt kõigi alamsüsteemide kohta, et aru saada, kas kõik on tehniliselt korras. Seejärel tuleb ette võtta tarkvara arendus, et me saaksime piltide tegemise, satelliidi pööramise ja kiire andmeside käima - see võimaldaks teostada Maa seire missiooni, mille jaoks satelliit ka ehitatud on,» täpsustab Rauno.