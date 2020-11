Balti riikides on kõige vähem elektriautode usku eestlased

Küsitluse järgi ütles Eestis 16 protsenti inimestest, et ei kavatse elektriautot kunagi osta, sest pooldavad sisepõlemismootoriga auto kasutamist. Lätis oli samal arvamusel 13 protsenti ning Leedus kõigest 6 protsenti küsitletutest. Lähima kümne aastal kaaluks elektriauto soetamist 36 protsenti Eesti inimestest, Lätis 39 protsenti ja Leedus 46 protsenti.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen märkis, et tulemus on isegi veidi kummaline, sest tänu kunagisele kvoodimüügiprojektile sai Eesti teiste riikide ees elektriautode ja laadimisvõrgustiku vallas suure edumaa. «Võrgustikku täiendatakse usinalt edasi ning ka toetuste ja soodustuste osas on elektriautod Eestis soositud,» lausus Hakiainen.