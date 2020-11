Soome riiklik uurimiskeskus: ka ühekordseks mõeldud maskid on korduvalt pestavad!

VTT (Soome riikliku uurimiskeskuse) tähelepanekute kohaselt võib ka ühekordseks kasutamisks mõeldud maski pesta kuni 10 korda 60 C kraadi juures. Seejuures väheneb maski filtreerimisvõime 95-98% pealt 80% juurde. See on ligikaudu sama, mis korduvkasutuseks mõeldud maskide valdav filtreeerimisvõime. See tähendaks ka 10 korda vähem prügi ja ärajäänud ikaldust rahakotis.

FOTO: Frank Gunn/The Canadian Press/PA Images