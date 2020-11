Tehnikaülikooli isesõitva autoga saab sõita ka kodunt lahkumata

«Iseautode ohutuses on tulevikus järjest olulisem küberturvalisus – vaja on kaitsta sõidukit ja selle reisijaid näiteks kuritegelike ülevõtmiskatsete ja teiste häkkimisviiside eest,» ütles Sell tulevikku vaadates. Selleks käivitus äsja suuremahuline Horisondi projekt CityScape, kus pööratakse tähelepanu just küberturvalisusele tuleviku ühistranspordis, projekti olulised partnerid on Itaalia Kaspersky ja Airbus, Eestist Tallinna linn ning Riigi Infosüsteemi Amet.