Kuidas mängida videomänge ilma arvuti või konsoolita?

Netflixist on viimastel aastatel saanud tohutu suur ärimudel ja koos Spotifyga on peaaegu kaotanud piraatluse vajaduse. Ühe lõunasöögi hinna eest saab kuu aega nautida sadu filme ja seriaale. Mängurid on ammu unistanud samasugusest teenusest videomängude maailmas ning lõpuks on see unistus hakanud ka täituma.