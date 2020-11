2019. aastal kuulutas Facebook, et toob välja oma krüptovaluuta, libra. See pidi nägema ilmavalgust tänavu, kuid on edasi lükkunud. Nüüd on Facebook andnud signaali, et krüptovaluuta tuleb välja juba paari kuu pärast. Miks on just praegu selleks õige aeg?