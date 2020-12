Robotid vallutavad ehitusplatsi

Ehitussektor on üks keeruline koht, kuhu roboteid integreerida – tegu on väga dünaamiliste töötingimustega, millele ei pruugi iga robot kergesti adapteeruda. Tehisintellekti ja masinõppimise arenguga on aga nüüd palju lihtsamini võimalikd robootikat igale poole integreerida, samuti aitab kaasa ka vastavate seadmete hinnalangus ning avatud kontrolltarkvara laiem kasutus.