Nintendo lõbustuspark kutsub huvilisi ka pandeemia ajal

Pargi lahtiolekuks peaks seal olema kaks põhilist suurt rada – Mario Karti- ja Yoshi seikluse-teemalised. Nende eripäradeks on liitreaalsuse- ehk AR-prillide kasutamine – külastajad panevad pähe spetsiaalse prillidega peakomplekti, mis võimaldaks neil näha arvutigraafikat reaalmaailmas, näiteks taevast kukkuvaid boonuseid või maa alt välja hüppavaid koletisi. Universal Studios Japan esindajate sõnul on iga lõbusõit erinev just tänu liitreaalsuse integratsioonile. Tulevikus on plaanis lisada ka Donkey Kongi-teemalist pargi ala.

Mario Karti rajal kasutatavad liitreaalsuse prillid. FOTO: theverge.com

Kõik need uudised on aga tõusval koroonaviiruse positiivsete testide lainel – Osakas, kus Super Nintendo World lahti tehakse, on hiljuti pandud rekord – 490 positiivset testi. Arvestades, et seal elab üle 2,5 miljoni inimese, ei ole tegu suure arvuga, kuid sellest sõltumata on uue ja kaua oodatud lõbustuspargi avamine aktiivne viiruse leviku soodustamine kuna huvilised tulevad kaugelt ja võib-olla ka välismaalt, sõltuvalt liikumispiirangutest.