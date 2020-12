Miks kadus telefonidest kõrvaklapiauk?

Apple on huvitav firma – turumõju ja maine tõttu on ta paljudele eeskujuks. Viimasel aastakümnel on Apple populariseerinud mitte ainult kvaliteetsete puutetundlike ekraanide kasutamist, vaid ka mitmikkaamera süsteeme ja paraku ka kõrvaklapipesa kadumist tippklassi telefonidest – odavamates on see tegelikult alles.