Apple'i arvutid lähevad neli korda kiiremaks

Apple loobus tänavu Inteli protsessorite kasutamisest ning lasi välja kolm arvutit oma uhiuue M1 CPUga. Tegu on suurepäraste arvutitega, kuid Apple’i fännid kurdavad, et need võiksid olla mõnevõrra kiiremad. Tundub, et Apple on neist paar sammu ees.