YouTube kustutab Trumpi pooldajate videoid

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja tema administratsioon on viimase kuu jooksul aktiivselt püüdnud tõestada, et USA presidendi kandidaadi Joe Bideni valimistulemused on võltsitud. Nüüd teatas YouTube, et hakkab kustutama selleteemalise valeinformatsiooni levitavat sisu.