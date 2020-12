Kas vaid suurus loeb? Arvamus Apple iPhone 12 Pro Max kohta

iPhone 12 disain on nagu tagasitulek juurte juurde. Kui inimesed mäletavad iPhone 4. ja 5. seeriat, mis said Eestis populaarseks, siis need kandilised ääred on tagasi. Samas kui olid varem 11. põlvkonna kasutaja nagu mina, siis 11 Pro Max uuendamine 12 Pro Max peale on täiesti ebavajalik tegevus. Kasutajana ei tunneta mina absoluutselt mitte mingit vahet peale selle, et minu lemmik Otterbox korpust ei toodeta sellele mudelile.