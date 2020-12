Samsung teeb ulmelist hinda maksvat 110-tollist microLED telerit

MicroLED tehnoloogia on kaua oodatud paljude tehnikafännide poolt – tegu on OLEDi-laadse lähenemisega pikslite valgustamisele, kuid ilma suurimate OLEDi miinusteta. OLED kasutab orgaanilist LEDi, mis elektri mõjul eraldab valgust. Orgaanilised ühendid aga kipuvad olema palju tundlikumad väliskeskkonna mõjudele, mistõttu lähevad kiiremini läbi ning tekitavad probleeme – suurimaks on muidug pildi sissepõlemine.