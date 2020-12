Tehnika võib järgmisel aastal kallineda

Pooljuhte tootev Taiwani firma (Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company, TSMC) on üks juhtivaid protsessoritootjaid. Kui näiteks Apple, NVIDIA või AMD disainivad CPUde arhitektuure ja loogikat, siis TSMC toodab füüsilisi CPUsid, kasutades keerulisi tehnoloogiaid. Põhiliseks tooteühikuks on ümar pooljuhtplaat, mille peale «ehitatakse» protsessori mikroskoopilised kihid. Ühele pooljuhtplaadile võib suurusest sõltuvalt mahtuda mitu protsessorit.

Pooljuhtplaadil on fikseeritud suurus ning seega ka hind. Kui protsessor on pinna poolest suur, siis mahub neid ühele plaadile vähem ja see viib CPU hinna üles, kuna on vaja teenida tagasi raha pooljuhtplaadi eest.