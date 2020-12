Jõuluost mobiiltelefoniga – kuidas seda turvaliselt teha?

«Kõikide internetis tehtavate toimingute ja nutiseadmete puhul peame silmas pidama ka oma isikuandmete turvalisust,» rõhutab Huawei Mobile Service äriarenduse juht Vitali Donskoi. Ta toob mõned soovitused, kuidas mobiiltelefoniga ohutult ostelda.

1. Eelista veebipoe äppi

FOTO: Marko Saarm

Paljud e-poed pakuvad ostlemise lihtsustamiseks enda loodud rakendusi. Nutitelefonis on ostlemisrakenduste kasutamine kindlasti turvalisem ja mugavam, kui näiteks e-poe veebilehel navigeerimine ning sealt tellimine.

2. Eelista tuntud rakendust

FOTO: Lucie Lang / Shutterstock

Veendumaks, et tegemist pole võltsrakendusega, mille eesmärk on kasutaja andmeid kuritarvitada, võiks enne rakenduse allalaadimist uurida teiste kasutajate kogemuste kohta ja lugeda arvustusi. Tuntud rakenduse allalaadimine on alati turvalisem valik.

3. Rakenduse allalaadimiseks vali turvaline lahendus

Et kindel olla e-poe rakenduse turvalisuses, tõmba see kindlasti alla kas ametlikust veebipoest - näiteks Google Playst, App Store’ist või Huawei AppGalleryst. Võid rakendust otsida ja alla laadida ka ettevõtte kodulehelt, aga sel juhul veendu, et tegemist on ettevõtte ametliku kodulehega.

4. Anna äppidele vaid vajalikud õigused

Telefoni privaatsussätted on üks olulisemaid osi iga kasutaja elus. FOTO: 20/20 Solutions Inc

Iga rakendus küsib alla laadimisel nõusolekut kasutustingimustele. Tänavu oktoobris Eestis tehtud Huawei ja Rait Groupi uuring näitas, et 358 vastanust vaid 24% tutvub enne nõustumist tingimustega – sealhulgas õiguste ja kohustustega.

Üldine põhimõte rakenduste tingimustega nõustumisel on see, et ligipääs tuleks anda vaid nendele andmetele, mis on rakenduse toimimiseks vajalikud. Kui rõivamüügiga tegelev e-poe rakendus küsib näiteks ligipääsu piltidele ja videotele, siis tundub asi kahtlane.

5. Oma ülevaadet enda telefonis olevatest rakendustest

Alati on oluline teada, kust rakendus tulnud on ning mis ligipääse see kasutab.ja vajab.. FOTO: macrumors.com

Olemasolevate rakenduste puhul on kindlasti oluline neid regulaarselt uuendada, sest arendajad jälgivad ja parandavad pidevalt äppide turvaauke ning kõige uuem versioon on üldjuhul kõige turvalisem. Samuti oleks mõistlik aeg-ajalt kontrollida üle kõikidele telefonis olevatele rakendustele antud õigused ning neid vajadusel korrigeerida. Kui leiad telefonist rakendusi, mida enam ei kasuta, siis oleks mõistlik need pigem kustutada.

6. SMSi ja e-mailiga saadetud linkidel klikkamisel ole ettevaatlik