Fitbit Sense - suurepärane nutikell, millel on üks miinus

Fitbit Sense on läbi aegade kõige kallim firma toode. Hinnale vastavalt on väga hea koostekvaliteet ning isegi pastikkorpus jätab väga hea mulje. Tarkvara ja puutetundlikkus on samuti väga kiiduväärt, kordi parem kui mitmel teisel sama hinnaklassi kellal. Fitbit Sense'i disaini ja funktsionaalsuse järgi on peamine sihtrühm naisterahvad.