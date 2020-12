Samsung läheb Apple'i jälgedes

Apple esitas ideed jätta laadija ja kõrvaklapid komplektist välja kui võimaluse vähendada firma ökoloogilist jalajäljet. Seoses sellega, et paljudel on juba olemas kodus üks laadija, siis seda saaks taaskasutada - uue seadme karbis peab olema vaid juhe ühendamaks telefoni ja laadijat.

Apple iPhone 12 ja iPhone 11 karpide suuruse võrdlus. iPhone 12 karp on selgelt väiksem laadija puudumise tõttu. FOTO: businessinsider.com

Nii tehnikahuvilised kui ka paljud telefonitootjad mõnitasid Apple'it selle otsuse eest, sealhulgas Samsung, kelle esindajad tegid Facebookis vastava postituse. «Samsungi telefoni ostes antakse sulle kõike vajaliku kohe karbis,» väitis firma postitus.

Samsungi postitus Facebookis, mis räägib, et Samsungil on kõik vajalik kohe karbis kaasas. FOTO: Aleksandr Bregin

Seoses sellega, et küsimuse all olevat postitust enam sotsiaalmeedias ei ole, siis suure tõenäosusega oli see kustutatud eesmärgiga samuti laadijat järgmise põlvkonna seadmete karbist välja jätta. Tegu on taas selge märgiga, et Apple on tõesti üks julgemaid firmasid maailmas, kes ei karda eemaldada kõrvaklapiauku, tõsta telefoni hindu ülikõrgele või nüüd ka vähendada uue seadmega kaasatulevaid detaile.

Küsimus ei ole isegi selles, kas Apple tohib või ei tohi seda teha - firma võib teha kõike, mida soovib. Küsimus on pigem selles, miks just Apple julgeb selliseid samme teha ning teised firmad vaid lähevad kaasa. Suurim põhjus on see, et Apple on maailma üks mõjukamaid, rikkamaid ja edukamaid firmasid tänu oma tugevale brändile, mainele ja turundusele. Just see loob kommuuni, mis usub kõike, mida firma räägib.

Üks võimalik põhjus Apple'i otsusele on muidugi ka soov müüa rohkem MagSafe laadijaid - kui inimene peab otsustama tava- ja uue magnetilise laadija vahel, siis suure tõenäosusega ostab ta uuema. FOTO: Apple