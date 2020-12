Välised andmekandjad

Väline kõvaketas ehk HDD on üks turvalisemaid viise pikaajaliselt hoida enda faile ning vajadusel neid ringi liigutada. Andmete hoiustamiseks on soovitav vaadata eelkõige välist kõvaketast ehk HDD-d ning mitte välkmälul põhinevaid SSD-sid, kuna nende hind ühe GB kohta on liiga kõrge.