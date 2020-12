AOC 16T2 monitor - kindel soovitus kodukontoris töötajale

Tegemist on 15-tollise IPS-paneeliga, mis on ühendatav arvutiga USB-C kaudu, lisaks on olemas ka mikro-HDMI port. See võimaldab monitori kasutada igal seadmel – peaasi, et oleks kas HDMI või USB-C ühendus. Toetatud on kõik Windowsi ja Apple’i sülearvutid, paljud Huawei, LG ning OnePlus telefonid ning isegi Apple’i iMacid.