Kas koroona- ja gripiviirustest saab valmistada biorelva?

Bakterite ja viiruste muundamine on muutumas aina lihtsamaks. See ei tähenda veel, et ulatuslikku kahju külvava viiruse valmistamine on lihtne ülesanne.

Samas puudub selge kontroll tehnoloogite üle, mille abil selliseid patogeenide muundamisi saab teha. Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor Andres Merits ei pea tõenäoseks, et oleks võimalik näiteks luua vaid tumeda- või heledanahalisi inimesi ründavat viirust. Ohud on hoopis mujal.