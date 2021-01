Betoonist teed ei ole liigne luksus, vaid arukas kokkuhoid

«Ma ei ole nii rikas, et osta odavat ülikonda» kehtib ka maanteede puhul. Ülikonna kandmiskõlbliku välimuse kiire kadumise tõttu tekib vajadus see üsna kiirelt uuega asendada. Samas Inglise villast kantakse aastakümneid. Ja lisaks, mis on odav, see näeb ka odav välja ning seda on halb kasutada. Sama kehtib paraku ka püsirajatiste kohta, millest iseäranis tee-ehituses rajatava puhul on käigus suur raha.