200 miljonit eurot luku taga: programmeerija unustas oma bitcoini rahakoti parooli

Thomasel on bitcoini rahakotis 240 miljoni dollari ehk umbes 200 miljoni euro väärtuses krüptoraha, kirjutab The Guardian.

Kümme aastat tagasi sai ta 7002 bitcoini tasuks krüptoraha tutvustava video tegemise eest. Toona jäi ühe bitcoini väärtus 2-6 dollari kanti. Nüüd on ühe bitcoini väärtus tõusnud üle 34 000 dollari (28 000 euro).

Saksamaalt pärit Thomas on üritanud oma bitcoini rahakotti avada kaheksa korda, kuid alati on parool valeks osutunud. Tal on kaks katset järgi. Kui ta aga peaks parooli veel kaks korda valesti sisestama, siis jääb ta bitcoinidest ilma.