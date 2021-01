Huaweil on patent tehnoloogiale, mida saab kasutada uiguuride tuvastamiseks

Selline patent on ka Huaweil, mis teatas aga, et ettevõtte tehnoloogia ei ole mõeldud etniliste gruppide tuvastamiseks. Huawei lubas patenti muuta, kirjutab BBC.

Hiina valitsust süüdistatakse uiguuride pidevas jälgimises ja nende koonduslaagritesse saatmises. Peking väidab, et laagrid on vabatahtlikud väljaõppekeskused.

Huawei taotles patenti juba 2018. aastal. Selle kirjelduses seisab, et tegemist on iseõppiva tehisintellektiga, tuvastab tänaval pildistatud või filmitud inimeste nägusid. Dokumenti on aga lisatud nimekiri tunnustest, mille järgi inimesi tuvastatakse, sealhulgas on välja toodud ka "uiguuride rass".