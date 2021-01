Samsung tõi turule uued juhtmevabad kõrvaklapid

«Galaxy Buds Pro klappidele on lisatud kõrva sisse käivad kummiotsikud, mis summutavad paremini väliseid helisid ja aitavad klappidel kõrvas püsida. Lisaks on neil erinevaid nutikaid lisasid, mis parandavad nii muusika kuulamise kui ka telefonikõne kogemust,» sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Uutes kõrvaklappides on 11 millimeetrine basskõlar ja 6,5 millimeetrine tweeter ehk kõrgete helisageduste edastamiseks mõeldud kõlar. Samuti on seadmetel lisaks kolmele mikrofonile ka spetsiaalne häältuvastussüsteem (VPU – Voice Pickup Unit), mis tõstab kasutaja kõne heli rohkem esile ja välistab telefonikõne ajal taustamüra. Klappidel on ka tuulevastane tehnoloogia.

Klapid on varustatud aktiivse helisummutusega (ANC), mis eemaldavad 99 protsenti väljastpoolt tulevatest taustahelidest ning Ambient Sound funktsiooniga saab lähedal olevaid helisid läbi lasta, mis võib olla kasulik näiteks kodukontoris töötades, kui on vaja kuulda toas kilkavaid lapsi.

Galaxy Buds Pro kõrvaklapid on IPX7 veekindlad, neil on 61 mAh aku, mis võimaldab 5 tundi järjest muusikakuulamist, kui mürasummutus on sisse lülitatud, ja 8 tundi, kui see on välja lülitatud. Laadimiskarbis on 472 mAh aku, mis lisab veel 13 tundi kuulamist mürasummutusega ja 20 tundi ilma selleta.