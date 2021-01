Hyundai sai õppetunni, et koostöö Apple'iga tähendab suu kinni hoidmist

Hyundai otsus Apple'i nime rohkem mitte mainida on järjekordne näide sellest, kuidas tehnoloogiaettevõte nõuab oma partneritelt saladuste hoidmist, kirjutab CNBC.

Kuigi saladuse hoidmise kohustus on tehnoloogiasektoris tavapärane, siis Apple võtab seda konkurentidest tõsisemalt. Tehnoloogiaettevõte ütleb koostööpartneritele, et nad ei tohi mainida Apple'i nime avalikult.

Apple on vähemalt ühel juhul ähvardanud varustajaid 50 miljoni dollari suuruse trahviga iga infolekke eest. See info tuli avalikuks ettevõtte GT Advanced Technologies pankrotimenetluse käigus.

Mõned ettevõtted võivad rääkida oma koostööst Apple'iga, eriti siis kui iPhone'i tootja on seda juba ise avalikult maininud ning oma heakskiidu andnud. Üheks näiteks on USA ettevõte Corning, mis toodab kaitseklaase iPhone'idele. Apple on koostööd Corninguga maininud ka oma pressiteadetes.