Nutitualetist robotini: 5 kõige veidramat toodet, mida esitleti maailma suurimal tehnoloogiamessil

Õhukonditsioneeriga kiiver

AC Hardhat on nutikiiver, mis sobib palava ilmaga töötamiseks. See puhub õhku pähe ja aitab keha jahutada. Kiiver kaalub umbes 300 grammi ja selle sees on aku, mis töötab kuni kaks tundi.

Toto Wellness Toilet

Toto, mis on tuntud erinevate vannitoatoodete poolest, tuli CES-il välja erinevate uute toodetega. Kõige rohkem tähelepanu sai aga nende Wellness Toilet ehk heaolu tualett. Tegemist on WC-potiga, mis analüüsib inimese nahka ja väljaheiteid ning mobiilirakenduse kaudu annab soovitusi, kuidas saaksid tervist parandada.

Ampere vee-energial töötav dušikõlar

Ampere tuli välja kõlariga Shower Power, mille saab panna dušiotsiku külge ja ühendada seejärel Bluetoothi kaudu näiteks mobiiliga, et siis muusikat kuulata. Seadme sees on rootor, mida dušiotsikust läbi tulev vesi ringi ajab ja niimoodi laeb kõlar enda akut. Täislaetud akuga on võimalik kuulata muusikat kuni 20 tundi ilma, et vesi peaks jooksma.