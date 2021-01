Tehissarvkesta siirdamine muutis pimeda Iisraeli mehe nägijaks

CorNeat KPro on esimene tehissarvkest, mis suudab ilma doonorkude kasutamata ühilduda inimese silmaga. «Kirurgiline protseduur oli tavapärane ja tulemus ületas meie kõigi ootusi. Sidemete eemaldamise hetk oli emotsionaalne ja märkimisväärne,» rääkis ettevõtte CorNeat Visioni kaasasutaja, doktor Gilad Litvin.

«Innovatsioon seisneb selles, et saab võtta midagi sünteetilist, millel pole rakke ega kude ja siirata selle silmamuna seinale niimoodi, et see saab keha osaks,» märkis Litvin.