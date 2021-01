Toyota brändijuht: paljud Euroopa noored teevad küll juhiloa, kuid eelistavad autot mitte soetada

Eelmise aasta seisuga oli maailmas 1,3 miljardit autot ning Nõmmiku sõnul on terve autotööstus tänaseks olukorras, kus turg on saavutanud maksimumi lähedase tootlikkuse ja autotootjad peavad üle vaatama oma senised ärimudelid.

«Juba mõnda aega on autotootjad püüdnud lahti muukida nooremate generatsioonide elustiili ja ostuotsuste tegemise loogikat, et mõista, kas ja kuidas sõiduauto nende ellu sobitub. Keeruliseks muudab selle fakt, et paljud Euroopa noored teevad küll sõiduauto juhiloa, kuid eelistavad autot mitte soetada.»

Nõmmiku hinnangul mõjutab noori ka sõidujagamisplatvormide aktiivsus, näiteks Uber ja Bolt, mis on populaarsed ja oma hinnastuselt rahakotisõbralikud. «Makstakse ühe reisi eest ja auto omamisega kaasnevad püsikulud, nagu kütus, hooldus ja kindlustus, puuduvad.»

«Autode jagamine on trend, millest on juba mõnda aega räägitud. Y- ja Z-generatsioonid hindavad autot lihtsalt teistmoodi,» selgitas Nõmmik. «Kui varasemalt oli oluline autot omada, siis tänaseks on see vajadus asendunud sooviga kasutada autot, kui see vajadus peaks tekkima. Ka linnaliikluse trendid on eeskätt tänu sõidujagamisplatvormidele muutunud. Noored kasutavad kombineeritud transporti ning valivad erinevaid viise punktist A punkti B liikumiseks.»

Nõmmik lisas, et autotootjad ei saa täna mööda vaadata ka noorte keskkonnateadlikkusest, mis paljuski juhib nende tarbimisvalikuid ja ostuotsuseid. Ta rõhutab, et see kindlasti ei tähenda, et autosid tulevikus ei taheta, kuid autotootjad peavad välja nuputama viise, kuidas oma toodete ja teenustega vastata uue tarbija ootustele.

Millennialid ostavad auto veebipoest

Veebikaubandus tegi möödunud aastal läbi korraliku kasvu ja olulise arenguhüppe paljudel turgudel. Nii Eestis kui ka mujal tingis koroonaviiruse levik paljude äride kolimise veebi ning inimesed, kes varem eelistasid ise poodides oste sooritada, olid sunnitud uue formaadiga kohanema. Amservi Toyota brändijuhi sõnul puudutab see trend ka autotööstust ja edasimüüjaid.

«Paljude jaoks võib tunduda, et nii kalli toote nagu seda on sõiduauto valimine ja soetamine veebis ei tundu mõistlik, kuna puudub võimalus tutvuda auto sõiduomadustega, aga ometigi on see üks arengusuund, millega traditsiooniline autotööstus peab kohanema.»

Nõmmik tõi välja, et ka Eestis on esimese samme sellel suunal märgata, kuid üldiselt ollakse veel lapsekingades ja kohalikul tarbijal läheb veel ilmselt aega, et tekiks julgus veebikaubamajast sõiduauto soetada.

Hübriidid tulid, et jääda

Ilmselt pole ühegi autoentusiasti jaoks uudis, et nii nagu Euroopas on ka Eestis alternatiivsed mootorid üha rohkem populaarsust kogumas. Nõmmik toob võrdlusena välja, et kui 2019 oli elektri- ja hübriidautode osakaal veel umbes seitse protsenti kogu automüügist, siis aastal 2020 oli see juba üle kümne.