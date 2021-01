Facebooki konkurendi kasutajate arv hakkas mühinal kasvama

Praeguse seisuga on platvormil 15,5 miljonit kasutajat, nendest pooled elavad väljaspool Põhja-Ameerikat. MeWe on Hongkongis kõige populaarsem sotsiaalvõrgustik.

Samas võib MeWe populaarsusele kaasa aidata ka see, et suuremad platvormid on hakanud võitlema paremäärmuslaste ja vandenõuteooriate levitajatega. Twitter sulges näiteks 70 000 kontot, mis levitasid Qanoni vandenõuteooriat. Samuti lõpetas tegevuse sotsiaalvõrgustik Parler, mille Google ja Apple võtsid oma rakendustepoodidest maha.