Samsung tõi Eestis müügile uue SSD

Uus SSD on eelmisest 860 EVO mudelist kolmandiku jagu kiirem ja suunatud nii koduste lauaarvutite kui ka ühendatud salvestuslahenduste (NAS) kasutajatele. SSD-d on võimalik soetada kuni 4 TB mahuga.

Uue 870 EVO sees on Samsungi kõige uuem V-NAND kontroller, millega saavutab SSD SATA standardi maksimaalsed lugemis- ja kirjutamiskiirused 560 ja 530 MB/s. Lisaks on SSD-l mahukas SLC puhver ja nutikas TurboWrite tehnoloogia, mis aitavad kiiruseid püsivalt kõrgel hoida. Võrreldes eelmise EVO 860 mudeliga, on uus 870 EVO ligikaudu 38% kiirem.