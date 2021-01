Kuulutusteportaal hoiatab petturite eest: toimub massiline rünnak Eesti inimeste vastu

Oluline on kontrollida veebilehe aadressirida

«Alati enne enda pangakaardi või isikuandmete sisestamist tuleb veenduda lehe õigsuses. Petulehed võivadki välja näha nagu täiesti tavalised veebilehed, kuid aadressireal esinevad selles tavaliselt vead või on aadressireal hoopis erinev aadress sellest, mis on kirjas lehel endal. Pettusele viitab ka see, kui selles küsitakse liiga palju detaile või nõutakse viivitamatut tegutsemist,» toonitas Okidoki oma teates ja lisas, et kui inimene pettuse ohvriks satub, siis tuleb sellest viivitamatult teada anda politseile.