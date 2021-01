Twitter lukustas USAs asuva Hiina saatkonna konto vastuolulise säutsu tõttu

7. jaanuaril postitatud säuts nimetas uiguuri naisi «lapsetegemise masinateks». Twitter eemaldas postituse ja lisas juurde märke, et see pole enam kättesaadav. Vastavalt Twitteri reeglitele peab aga konto omanik reegleid rikkuvad säutsud ise eemaldama, enne kui ta saab jälle postitada, vahendab The Verge.