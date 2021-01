Mitmes populaarses suhtlusrakenduses olid veel hiljaaegu vead, mis võimaldasid inimesi pealt kuulata

Vead leiti Facebook Messengeri, Signali, Google Duo, JioChati ja Mocha rakendustest, kuid praeguseks on kõik parandatud.

Silvanovich kirjutas Zero blogis, et näiteks Facebook Messengeri viga võimaldas helistajal kõne ühendada enne kui teine pool sellest üldse teadlik oli. Ehk siis teoreetiliselt võis häkker helistada suvalisele inimesele, vastata ise kõnele niimoodi, et teine pool ei teadnud sellest midagi ning kuulata seda inimest pealt.