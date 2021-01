Kuulutusteportaali kasutaja suhtles arvatava petturiga: ta oli ülbe tatikas, kes väitis, et nagunii neid kätte ei saa

Viimasel ajal on Okidoki portaalis aktiviseerinud petturid, kes üritavad müügikuulutuste avaldajatelt pangakonto andmeid kätte saada. Ühe sellise kelmiga kokku puutunud Kivistiku sõnul on lihtne lahendus, kuidas vältida petturite otsa sattumist: tuleb kuulutustelt telefoninumber maha võtta ja suhelda veebilehel teiste inimestega läbi platvormi enda sõnumiteenuse.

Kivistik puutus petturiga kokku mõned päevad tagasi. Kelm kasutas kõigepealt nime Natalja ja hiljem Gennadi. «Hääle järgi otsustades tundus olevat koolipoiss. Ta ütles, et teie riigis on nii palju lolle inimesi, et neid on jube hea lüpsta. Ta oli väga üleolev,» rääkis Kivistik.