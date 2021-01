Häkker lekitas miljonite tutvumisportaali kasutajate andmed internetti

2014. aastal asutatud portaalist võetud andmeid jagati häkkerite foorumis. Tegemist on infoga, mille kasutajad on veebilehele andnud registreerimise käigus, kirjutab ZDNet.

Foorumisse lekitatud infost on näha kasutajate nimesid, meiliaadresse, sünniaega, suhtestaatust, asukohta, salasõnu, Facebooki infot ja milliste inimestega nad tutvuda soovivad.

Kasutajate sõnumeid foorumisse üles ei pandud, kuid tegemist on sellegipoolest tundliku infoga. Lekitatud info kaudu on võimalik üles leida profiilide taga olevad inimesed.

Foorumipostitust on vaadatud üle 1500 korra ja tõenäoliselt ka korduvalt allalaaditud.

MeetMindful kirjutas kodulehel, et leke puudutab kasutajaid, kes liitusid platvormiga pärast 2020. aasta märtsi. Veebilehe teates seisis, et nendepoolne viga on nüüdseks parandatud, kuid soovitas kasutajatel salasõna ära muuta.