Robot Sophia loojad plaanivad tänavu alustada tehisinimeste masstootmisega

Eksperdid ennustavad, et koroonapandeemia avab uusi võimalusi robotitööstusele. «Covid-19 maailm vajab rohkem ja rohkem automatiseerimist, et inimestel turvaline oleks,» ütles ettevõtte asutaja ja juht David Hanson Reutersile.

Hansoni sõnul on ettevõtte robotid unikaalsed, kuna need on väga sarnased inimestele. «See võib olla kasulik praegusel ajal, kui inimesed on hirmus üksikud ja sotsiaalselt isoleeritud,» märkis ta.