Amatöörinvestorid mässavad Wall Streeti vastu: riskifondidele tekitatakse miljardeid kahju

12. jaanuaril maksis üks Gamestopi aktsia 19.95 dollarit, kolmapäeval jõudis see aga lausa ligi 380 dollarini. Samas aasta tagasi oli aktsia hind neli dollarit. Siinkohal tuleb rõhutada, et tegemist on poeketiga, mille äri ei lähe üldse hästi ja mis plaanib tänavu sulgeda 450 kauplust.