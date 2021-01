Populaarne muusikarakendus tahab hakata analüüsima inimeste tundeid

«On tavaline, et voogedastusrakendused lisavad võimalusi, mis pakuvad kasutajale personaliseeritud soovitusi,» kirjeldas Spotify taotluses. Samas märgiti, et praegune lähenemine pole rahuldav, sest eeldab kasutajatelt info jagamist oma vanuse, soo ning lemmikartistide osas.

Taotluses oli märgitud aga ka, et vanus, sugu ja aktsent on kõigest näited ning tegelikult on kategooriaid rohkem. Kogutud andmeid kasutatakse koos muu infoga, nagu näiteks, mida kasutaja on varem kuulanud ning millist muusikat ta sõbrad kuulavad.