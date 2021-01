Pangaliit: küberrünnakud pankade vastu on muutumas rutiiniks

Pangaliidu infoturbe toimkonna juht Tiit Hallas nentis, et õppus oli tänuväärne, kuid paljud lahendamisele kuulunud olukorrad olid osalejatele juba päris elust tuttavad.

«Kahjuks on küberkuritegevus hoogu juurde saanud ning ründed on pankade küberturvalisuse spetsialistide jaoks rutiiniks muutumas. Me ei ole õppuse kokkuvõtetega veel lõpule jõudnud, kuid kindlasti saime palju kasulikku infot nii oma tugevuste kui nõrkuste kohta,» lausus Hallas.