Facebook sulges investorite grupi, mis aitas aktsiate hindu üles ajada

Lühikeseks müümine on kauplemistehnika, kus panustatakse väärtpaberi hinna langusele. See võimaldab kasumit teenida ka langeval turul, kuid kaasnevad riskid. See toimub nii, et aktsiaid laenatakse maaklerilt kokkuleppega need hiljem tagastada. Seejärel müüakse aktsia. Kui hind langeb, saab lühikeseks müüja aktsiad tagasi osta madalama hinnaga ja tagastada need laenuandjale. Aktsiate müügi ja tagasiostu hinnavahe on kasum, mille lühikeseks müüja saab endale.